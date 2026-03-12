12 марта, 04:14

Гвардиола: «Отбитый пенальти означает для «Сити», что 0:3 лучше, чем 0:4»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ясное дело, отбитый пенальти означает, что 0:3 лучше, чем 0:4. Я не из тех, кто будет говорить, что обязательно переломим ход событий, но мы постараемся. Иногда выпады «Сити» были хороши, иногда — нет, но нужного гола мы так и не забили. Цель нашей команды состояла в том, чтобы вингеры сковывали своих оппонентов, создавая свободные зоны для игроков, находящихся в центре поля. На протяжении большей части игрового времени «Сити» удавалось показывать свою игру, но я отдаю должное «Реалу». У этого клуба фантастические игроки.

При первом голе нам следовало защищаться лучше, но во втором тайме мы лучше оказывали сопротивление. Наша игра не была настолько плохой, как может показаться. Это мадридцы играли хорошо. «Манчестер Сити» создал множество моментов — нам попросту почаще необходим был точный пас», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолы.

Ответный матч пройдет через неделю, 17 марта, в Англии. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
3:0
Манчестер Сити
Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Федерико Вальверде вместе с&nbsp;одноклубниками празднует хет-трик в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Вальверде прибил «Сити» хет-триком за 22 минуты! Король недели в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
