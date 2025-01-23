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Гвардиола назвал причины поражения от «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме у «ПСЖ» были моменты, у нас были моменты, но соперник был лучше. Мы забили первыми, но не могли контролировать игру. Соперник был быстрее и сильнее в единоборствах. Они контролировали середину, и мы не могли с этим справиться.

Я принимаю поражение, потому что победила лучшая команда. Игра развивалась не так, как мы хотели, но я отдаю должное «ПСЖ». Это выдающаяся команда. Но при счете 2:0 нужно было удерживать мяч, но мы этого не сделали. У нас есть последний шанс дома против «Брюгге». Если мы победим, то, надеюсь, сможем пройти дальше», — цитирует BBC Гвардиолу.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.

&laquo;ПСЖ&raquo; отыгрался с&nbsp;0:2 и&nbsp;победил &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:2) в&nbsp;матче Лиги чемпионов 22&nbsp;января. «ПСЖ» устроил впечатляющий камбэк в матче с «Сити»! Команда Гвардиолы — на грани вылета из ЛЧ
Хосеп Гвардиола
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