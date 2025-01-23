Гвардиола назвал причины поражения от «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме у «ПСЖ» были моменты, у нас были моменты, но соперник был лучше. Мы забили первыми, но не могли контролировать игру. Соперник был быстрее и сильнее в единоборствах. Они контролировали середину, и мы не могли с этим справиться.

Я принимаю поражение, потому что победила лучшая команда. Игра развивалась не так, как мы хотели, но я отдаю должное «ПСЖ». Это выдающаяся команда. Но при счете 2:0 нужно было удерживать мяч, но мы этого не сделали. У нас есть последний шанс дома против «Брюгге». Если мы победим, то, надеюсь, сможем пройти дальше», — цитирует BBC Гвардиолу.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.