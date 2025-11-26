Гвардиола: «Сити» создал больше моментов, чем «Байер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Что ж, не на такую игру мы рассчитывали. Пожалуй, мне стоит взять ответственность на себя. Но я все равно думаю, что те игроки, которые вышли на поле с первых минут, — это отличные футболисты. Но нам не хватило чего-то того, что необходимо при игре на таком уровне. Они были хороши, но, знаете, и у нас тоже было что-то хорошее в игре. У нас были моменты. Я бы сказал, мы создали больше моментов, чем они. Но это были скорее полумоменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Байер» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 6-ю строчку — 10 очков.