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26 ноября 2025, 02:24

Гвардиола: «Сити» создал больше моментов, чем «Байер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Что ж, не на такую игру мы рассчитывали. Пожалуй, мне стоит взять ответственность на себя. Но я все равно думаю, что те игроки, которые вышли на поле с первых минут, — это отличные футболисты. Но нам не хватило чего-то того, что необходимо при игре на таком уровне. Они были хороши, но, знаете, и у нас тоже было что-то хорошее в игре. У нас были моменты. Я бы сказал, мы создали больше моментов, чем они. Но это были скорее полумоменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Байер» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 6-ю строчку — 10 очков.

Нападающий &laquo;Байера&raquo; Патрик Шик празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.Гвардиоле испортили 100-й матч с «Ман Сити» в ЛЧ, сейвы Хайкина не остановили «Ювентус», Обамеянг обеспечил крутой камбэк «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Манчестер Сити
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