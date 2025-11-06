Футбол
Сегодня, 03:48

Гвардиола: «Если удастся одержать еще одну-две победы, «Манчестер Сити» будет близок к Топ-8»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Боруссией» (4:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Большое уважение моим игрокам. У нас хорошее положение перед следующей игрой с «Байером». Если удастся одержать еще одну-две победы, мы окажемся очень близки к попаданию в топ-8.

Каждый раз, когда я прихожу на пресс-конференцию, Холанн бьет очередной рекорд! Я рад за него. Он этого заслуживает. Чем больше хороших игроков будет его окружать, тем легче ему будет. Так происходит с топ-клубами. Хорошие игроки повышают потенциал каждого из нас», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» поднялся на четвертое место в таблице общего этапа ЛЧ с 10 очками, «Боруссия» идет на 12-й строчке с 7 очками.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; разгромил дортмундскую &laquo;Боруссию&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура общего этапа&nbsp;ЛЧ.Гвардиола играет от обороны — и побеждает. «Ман Сити» расправился с «Боруссией» в блестящем стиле
Источник: Официальный сайт УЕФА
Популярное видео
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Юнион»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Монако»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — ПСВ: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ахмат»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Сочи»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
