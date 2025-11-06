Гвардиола: «Если удастся одержать еще одну-две победы, «Манчестер Сити» будет близок к Топ-8»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Боруссией» (4:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Большое уважение моим игрокам. У нас хорошее положение перед следующей игрой с «Байером». Если удастся одержать еще одну-две победы, мы окажемся очень близки к попаданию в топ-8.

Каждый раз, когда я прихожу на пресс-конференцию, Холанн бьет очередной рекорд! Я рад за него. Он этого заслуживает. Чем больше хороших игроков будет его окружать, тем легче ему будет. Так происходит с топ-клубами. Хорошие игроки повышают потенциал каждого из нас», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» поднялся на четвертое место в таблице общего этапа ЛЧ с 10 очками, «Боруссия» идет на 12-й строчке с 7 очками.