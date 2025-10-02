Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:01

Гвардиола: «90 минут для Родри были бы слишком тяжким испытанием»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола (слева).
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола осталось доволен игрой с «Монако» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это была хорошая игра. Мы создали много моментов. К сожалению, в конце не идеально сыграли на несправедливом штрафном ударе, и заработали пенальти. Но что есть, то есть. У нас еще есть шансы, и мы их реализуем. Замена Родри? Двигаемся шаг за шагом, и 90 минут были для него слишком тяжким испытанием», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 4 очками занимает 8-е место в таблице общего этапа. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».

Нападающий &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлин Холанн в&nbsp;матче против &laquo;Монако&raquo;.«Сити» упустил победу над «Монако» из-за нелепого пенальти. Статистика Холанна в ЛЧ — какое-то безумие!
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Nature Astronomy сообщил об обнаружении потенциальной жизни на спутнике Сатурна
В ЕС сообщили о «подготовке почвы» для вступления Украины в объединение
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Суд в Москве изъял имущество владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Холанн: «Не видел момента, но если бьешь кого-то ногой в лицо, это, вероятно, пенальти»
Бернарду Силва назвал обидным второй гол «Монако»
Тудор: «Ювентус» отдал все силы, но мы не должны были пропускать второй гол»
Хау — о победе над «Юнионом»: «Это большой психологический импульс»
Хюттер: «Игроки «Монако» отдали все силы на поле и могут собой гордиться»
Аклиуш: «Монако» терпел, но проявил характер в матче с «Манчестер Сити»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Холанн: «Не видел момента, но если бьешь кого-то ногой в лицо, это, вероятно, пенальти»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости