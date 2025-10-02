Гвардиола: «90 минут для Родри были бы слишком тяжким испытанием»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола осталось доволен игрой с «Монако» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это была хорошая игра. Мы создали много моментов. К сожалению, в конце не идеально сыграли на несправедливом штрафном ударе, и заработали пенальти. Но что есть, то есть. У нас еще есть шансы, и мы их реализуем. Замена Родри? Двигаемся шаг за шагом, и 90 минут были для него слишком тяжким испытанием», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 4 очками занимает 8-е место в таблице общего этапа. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».