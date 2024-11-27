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Гвардиола: «В последнее время дела идут не лучшим образом, поэтому «Сити» нуждался в победе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (3:3) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы вели 3:0, все складывалось успешно. Мы хорошо играли, но затем пропустили много мячей, потому что действовали нестабильно. Мы пропустили один, потом второй мяч. Пришлось нелегко. В последнее время дела идут не лучшим образом, мы уязвимы, поэтому мы нуждались в этой победе. Она зарядила бы нас уверенностью. Мы играли на хорошем уровне, но как только они стали что-то создавать, у нас появились проблемы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 8 очками занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7 очков) идет 20-м.

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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