Гвардиола: «Игрой «Сити» в матче с «Интером» удовлетворен — мне все понравилось»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Интером» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Интер» — очень хорошо обороняющаяся команда. В ней мастера защиты и контратак. Мы упустили полтора опасных момента и большего создать, когда команда соперника так глубоко обороняется всеми 11 игроками, попросту не могли. Я нашей игрой удовлетворен — мне все понравилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября сыграет на выезде со «Слованом», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».