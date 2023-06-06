Гвардиола: «Сити» нужно выиграть ЛЧ, чтобы сделать решающий шаг в качестве большого клуба»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что ошибся с выбором состава на финал Лиги чемпионов в 2021 году.

«Горожане» тогда уступили «Челси» со счетом 0:1. В этом сезоне «Сити» в решающем матче встретятся с «Интером».

«Это был такой же план на игру, как и на ближайшую субботу. Если я вам в частном порядке объясню причину, по которой я принял такое решение в тот момент, вы, возможно, скажете, что оно было оправданным. Но все просто: «Если я проигрываю — я неправ, если я выигрываю — я прав». В футболе с этим надо смириться.

Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то мы должны победить в еврокубках. Мы должны выиграть Лигу чемпионов — и от этого никуда не деться. Но важнее всего далеко проходить каждый год, снова и снова. Мы были в финале два года назад и теперь вернулись. Мы постараемся победить, но главное — снова вернуться сюда спустя несколько лет», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интер» состоится 10 июня. Начало - в 22.00 мск.