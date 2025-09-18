Мендилибар: «Даже вдесятером «Пафос» делал то, что должны были делать»

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью против «Пафоса» (0:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Пафос» невероятно хорошо оборонялся. Они не позволили нам создать ни одного верного момента. Даже вдесятером они делали то, что должны были делать. Игра соперника не позволяла нам создавать опасность. «Пафос» — опытный соперник», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Пафос» сыграет с «Баварией», а «Олимпиакос» встретится с «Арсеналом».