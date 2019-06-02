Хореограф Загитовой рад победе "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Хореограф группы Этери Тутберидзе и постановщик программ олимпийской чемпионки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз поделился в своем Инстаграме радостью от победы "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Перед финалом хореограф выложил в сториз фотографию в футболке и шарфе "Ливерпуля" перед стадионом "Ваньда Метрополитано" в Мадриде, на котором проходил финал.

А уже после завершения матча Глейхенгауз поделился небольшим видео с трибун, на котором болельщики ликуют после триумфа "Ливерпуля", сопроводив его радостными смайлами.

Из сторис Даниила Глейхенгауза pic.twitter.com/4VQKuoydSD — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 2, 2019

Даниил Глейхенгауз сотрудничает с группой Тутберидзе с 2015 года и является постановщиком всех известных широкой публике программ Алины Загитовой, а также олимпийской произвольной программы Евгении Медведевой "Анна Каренина".