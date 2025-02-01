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Сегодня, 13:35

Хомуха прокомментировал результаты группового этапа Лиги чемпионов

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о результатах группового этапа Лиги чемпионов-2024/25.

«Удивило в групповом этапе, конечно, что в восьмерку не попали такие клубы, как «Реал» и «Бавария». Все остальные результаты, вроде как, закономерны по турнирной таблице Лиги чемпионов», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.

Право сыграть в 1/8 финала получили: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла». Участниками стыкового раунда стали: «Аталанта», «Боруссия» Д, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика» (на жеребьевке все они войдут в число «сеяных»), «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Хомуха
Лига чемпионов УЕФА
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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