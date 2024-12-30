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Сегодня, 08:16

Хомуха назвал главное событие 2024 года в футболе

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, что запомнилось в футболе за 2024 год.

«Новый формат Лиги чемпионов интересен тем, как он сейчас проходит и когда закончится, как будет выглядеть турнирная таблица, будет ли это на пользу или нет», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.

С сезона -2024/25 в Лиге чемпионов используется новый формат. Теперь на основной стадии турнира участвует не 32 команды, а 36.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Хомуха
Футбол
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