Хомуха назвал главное событие 2024 года в футболе

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, что запомнилось в футболе за 2024 год.

«Новый формат Лиги чемпионов интересен тем, как он сейчас проходит и когда закончится, как будет выглядеть турнирная таблица, будет ли это на пользу или нет», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.

С сезона -2024/25 в Лиге чемпионов используется новый формат. Теперь на основной стадии турнира участвует не 32 команды, а 36.