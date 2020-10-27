Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» рассказал, как команда будет сдерживать нападающего дортмундцев Эрлина Холанна.

— Холанн — звезда европейского, а то и мирового масштаба. Но он не один несет угрозу. Важна команда. Как мы сможет противодействовать прекрасной атакующей линии «Боруссии». Посмотрим завтра. Все готовы и рвутся в бой. Прекрасный стадион. Мы с нетерпением ждем матча.

Матч «Боруссия» — «Зенит» пройдет 28 октября в Дортмунде. (Наталья Юрина)