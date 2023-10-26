Холанн забил в Лиге чемпионов впервые за пять матчей

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прервал безголевую серию в Лиге чемпионов.

В матче 3-го тура группового турнира ЛЧ против «Янг Бойз», который прошел 25 октября, 23-летний норвежец отметился двумя голами — на 67-й и 86-й минутах встречи. Форвард забил в турнире впервые с апреля этого года. Он не забивал на протяжении пяти матчей подряд.

Всего на счету Холанна 37 забитых мячей и 5 результативных передач в 33 играх Лиги чемпионов.