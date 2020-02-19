Холанн забил 10 голов в Лиге чемпионов в 19 лет. Это второй результат после Мбаппе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). Форвард достиг отметки в 10 мячей в главном еврокубковом турнире в 19 лет и 6 месяцев.

Это второй показатель в истории турнира. Раньше Холанна десять голов в Лиге чемпионов смог забить только Кильян Мбаппе (18 лет 11 месяцев). В тройку лидеров входит Карим Бензема (20 лет 10 месяцев).

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» этой зимой и на данный момент забил 11 голов в 8 матчах за новую команду.