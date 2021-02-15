Холанн высказался о шансах «Боруссии» в матчах с «Севильей» в ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холлан поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

«Если мы сыграем так же, как в последних матчах, то у нас нет шансов, — цитирует 20-летнего норвежца Sky Sports. — Мы должны придерживаться плана на игру. Тренер дает нам установку на матч, потому что верит, что с ней мы победим».

В текущем сезоне 20-летний Холланн в 23 матчах за «шмелей» забил 23 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Игра «Севилья» — «Боруссия» пройдет 17 февраля в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писухан».