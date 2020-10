Холанн в матче с «Зенитом» установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0) установил рекорд турнира, забив в первых десяти матчах еврокубка 12 мячей, сообщает Sky Sports.

20-летний норвежец в дебютных десяти встречах отличился 12 раз. Такое в лучшем футбольном турнире Европы пока не удавалось никому. Холанн опередил нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане, форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна и бывшего нападающего «Лацио» Симоне Индзаги. У них было по девять голов в первых десяти матчах.

В нынешнем сезоне Холанн провел восемь матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи.

