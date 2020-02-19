Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1) пробежал 60 метров менее чем за 7 секунд, сообщает Sky Sport Italia.

19-летний норвежец по ходу контратаки пробежал 60 метров за 6,64 секунды. Мировой рекорд на этой дистанции в помещениях принадлежит американцу Кристиану Коулмену (6,34 секунд), рекорд Норвегии — 6,55 секунд.

Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В 7 матчах за дортмундцев форвард забил 11 голов, в том числе дубль в ворота «ПСЖ».