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Холанн установил рекорд Лиги чемпионов и повторил достижение Мбаппе

9 марта 2021, 23:59
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Норвежец установил рекорд турнира, став самым молодым игроком, забившим в шести матчах подряд. На момент установления рекорда ему исполнилось 20 лет и 231 день.

Кроме того, Холанн повторил рекорд нынешнего форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе по количеству голов в Лиге чемпионов до достижения 21 года. Сейчас на его счету 19 точных ударов.

«Боруссия» же установила личный рекорд, забив в 34 матчах подряд. Такого не было за всю 111-летнюю историю клуба.

Боруссия Д — Севилья

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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