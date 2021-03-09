Холанн установил рекорд Лиги чемпионов и повторил достижение Мбаппе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Норвежец установил рекорд турнира, став самым молодым игроком, забившим в шести матчах подряд. На момент установления рекорда ему исполнилось 20 лет и 231 день.

Холанд забил девятый мяч в шести матчах этой ЛЧ и поставил еще несколько рекордов.



Его не остановить ?https://t.co/4DlLOky9Vh pic.twitter.com/i3GYHnoP7e — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Кроме того, Холанн повторил рекорд нынешнего форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе по количеству голов в Лиге чемпионов до достижения 21 года. Сейчас на его счету 19 точных ударов.

«Боруссия» же установила личный рекорд, забив в 34 матчах подряд. Такого не было за всю 111-летнюю историю клуба.