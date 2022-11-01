Холанн пропустит матч «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов против «Севильи»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», сообщает BBC.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающего не будет в заявке на предстоящую игру.

22-летний норвежец еще не набрал необходимые кондиции после повреждения.

Напомним, форвард получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда (0:0) и был заменен в перерыве.

В сезоне-2022/23 Холанн забил 22 гола и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за «Манчестер Сити».

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