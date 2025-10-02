Холанн признан лучшим игроком матча «Монако» — «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим игроком матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако» (2:2). Норвежец сыграл 90 минут, пробежал 9,6 км, сделал 4 удара по воротам соперника и оформил дубль.

«Манчестер Сити» занимает восьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».