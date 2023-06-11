Холанн повторил достижение Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и АПЛ в сезоне-2022/23.

Как сообщает Twitter-аккаунт William Hill, Холанн стал четверым футболистам, которому удавалось за один сезон стать лидерами по голам в чемпионате Англии и ЛЧ. Ранее такого добивались Криштиану Роналду (2007/08), Руд ван Нистелрой (2002/03) и Дуайт Йорк (1998/99).

Также сообщается, что в истории английского футбола только Холанн и Роналду выигрывали чемпионский титул, Лигу чемпионов, становились лучшими бомбардирами в обоих турнирах и признавались футболистом года по версии ассоциации футбольных журналистов в рамках одного сезона.