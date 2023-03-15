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Холанн побил рекорды Лиги чемпионов и повторил подвиг Месси и Луиза Адриану

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, во второй раз в истории забив семь мячей в ворота соперника в весенней стадии турнира.

Четыре года назад те же 0:7 увез с «Этихада» другой немецкий клуб — «Шальке». Пять раз рубеж в шесть голов преодолевала «Бавария», по разу — «Лион», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Рекорд плей-офф все еще удерживают мюнхенцы, которые в 2020 году разгромили «Барсу» со счетом 8:2.

Команды, забившие более шести мячей в плей-офф Лиги чемпионов

Дата

Стадия

Победитель

Проигравший

Счет

14.08.2020

1/4 финала

Бавария

Барселона (н)

8:2

13.03.2012

1/8 финала

Бавария

Базель (д)

7:0

11.03.2015

1/8 финала

Бавария

Шахтер (д)

7:0

12.03.2019

1/8 финала

Манчестер Сити

Шальке (д)

7:0

14.03.2023

1/8 финала

Манчестер Сити

Лейпциг (д)

7:0

10.04.2007

1/4 финала

МЮ

Рома (д)

7:1

10.03.2009

1/8 финала

Бавария

Спортинг Л (д)

7:1

14.02.2012

1/8 финала

Барселона

Байер (д)

7:1

08.03.2022

1/8 финала

Бавария

Зальцбург (д)

7:1

23.02.2005

1/8 финала

Лион

Вердер (д)

7:2

Пять из семи голов в ворота «Лейпцига» записал на свой счет безусловный лидер атак «горожан» Эрлинн Холанн. Норвежец, которому Хосеп Гвардьола отмерил на поле всего 63 минуты, стал третьим в истории футболистом, оформившим пента-трик в матче Лиги чемпионов. Ранее пять раз поразить ворота соперника получалось у Лионеля Месси (тоже в 1/8 финала, тоже немцам — только «Байеру») и Луиза Адриану. Правда, экс-форвард «Спартака» забивал в группе и гораздо более скромному БАТЭ.

Любопытно, что на английских полях ранее делалось два покера: Руд ван Нистелрой на «Олд Траффорд» четырежды огорчил приехавшую в гости «МЮ» пражскую «Спарту», а Серж Гнабри из «Баварии» четыре раза воспользовался гостеприимностью обороны «Тоттенхэма».

Все игроки, которые забивали больше четырех голов в матчах Лиги чемпионов

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Голы

25.11.1992

Гр.турнир

Марко ван Бастен

Милан

Гетеборг (д) — 4:0

34' (1:0), 52' (2:0), 61' (3:0), 62' (4:0)

14.03.2000

2-й гр.турнир

Симоне Индзаги

Лацио

Марсель (д) — 5:1

17' (1:0), 37' (2:0), 38' (3:0), 71' (4:1)

05.11.2003

Гр.турнир

Дадо Пршо

Монако

Депортиво (д) — 8:3

26' (3:0), 30' (4:0), 45' (5:2), 49' (7:2)

03.11.2004

Гр.турнир

Руд ван Нистелрой

Манчестер Юнайтед

Спарта Пр (д) — 4:1

14' (1:0), 25' (2:0), 60' (3:1), 90' (4:1)

23.11.2005

Гр.турнир

Андрей Шевченко

Милан

Фенербахче (г) — 4:0

16' (1:0), 52' (2:0), 70' (3:0), 76' (4:0)

06.04.2010

1/4 финала

Лионель Месси

Барселона

Арсенал (д) — 4:1

21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1)

07.12.2011

Гр.турнир

Батефимби Гомис

Лион

Динамо З (г) — 7:1

45' (1:1), 48' (3:1), 52' (4:1), 70' (6:1)

07.03.2012

1/8 финала

Лионель Месси*

Барселона

Байер (д) — 7:1

25' (1:0), 42' (2:0), 49' (3:0), 58' (5:0), 84' (7:0)

13.03.2012

1/8 финала

Марио Гомес

Бавария

Базель (д) — 7:0

44' (3:0), 50' (4:0), 61' (5:0), 67' (6:0)

24.04.2013

1/2 финала

Роберт Левандовски

Боруссия Д

Реал (д) — 4:1

8' (1:0), 50' (2:1), 55' (3:1), 66' (4:1)

23.10.2013

Гр.турнир

Златан Ибрагимович

ПСЖ

Андерлехт (г) — 5:0

17' (1:0), 22' (2:0), 36' (3:0), 62' (5:0)

21.10.2014

Гр.турнир

Луих Адриану*

Шахтер

БАТЭ (г) — 7:0

28' (2:0), 36' (4:0), 40' (5:0), 44' (6:0), 82' (7:0)

01.10.2019

Гр.турнир

Серж Гнабри

Бавария

Тоттенхэм (г) — 7:2

53' (3:1), 55' (4:1), 83' (5:2), 88' (7:2)

26.11.2019

Гр.турнир

Роберт Левандовски

Бавария

Црвена Звезда (г) — 6:0

53' (2:0), 60' (3:0), 64' (4:0), 68' (5:0)

10.03.2020

1/8 финала

Йосип Иличич

Аталанта

Валенсия (г) — 4:3

3' (1:0), 43' (2:1), 71' (3:3), 82' (4:3)

02.12.2020

Гр.турнир

Оливье Жиру

Челси

Севилья (г) — 4:0

8' (1:0), 54' (2:0), 74' (3:0), 83' (4:0)

15.09.2021

Гр.турнир

Себастьян Аллер

Аякс

Спортинг Л (г) — 5:1

2' (1:0), 9' (2:0), 51' (4:1), 63' (5:1)

14.03.2023

1/8 финала

Эрлинн Холанн*

Манчестер Сити

Лейпциг (д) — 7:0

22' (1:0), 24' (2:0), 45+2' (3:0), 53' (5:0), 57' (6:0)

* Оформил пента-трик.

Еще в первом тайме Холанн вошел в уникальный клуб снайперов, которые забивали по три мяча за тайм в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее подобное удавалось Лионелю Месси, Роберту Левандовски (по два раза), Марио Гомесу и Кариму Бензема. Причем первый хет-трик аргентинец сделал на стадии 1/4 финала, а поляк разобрался с «Реалом» аж в полуфинале.

Футболисты, которые офомляли хет-трик за тайм в плей-офф Лиги чемпионов

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Голы за тайм

06.04.2010

1/4 финала

Лионель Месси*

Барселона

Арсенал (д) — 4:1

21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1)

07.03.2012

1/8 финала

Лионель Месси**

Барселона

Байер (д) — 7:1

49' (3:0), 58' (5:0), 84' (7:0)

13.03.2012

1/8 финала

Марио Гомес*

Бавария

Базель (д) — 7:0

50' (4:0), 61' (5:0), 67' (6:0)

24.04.2013

1/2 финала

Роберт Левандовски*

Боруссия Д

Реал (д) — 4:1

50' (2:1), 55' (3:1), 66' (4:1)

08.03.2022

1/8 финала

Роберт Левандовски

Бавария

Зальцбург (д) — 7:1

12' (1:0), 21' (2:0), 23' (3:0)

09.03.2022

1/8 финала

Карим Бензема

Реал

ПСЖ (д) — 3:1

61' (1:1), 76' (2:1), 78' (3:1)

14.03.2023

1/8 финала

Эрлинн Холанн**

Манчестер Сити

Лейпциг (д) — 7:0

22' (1:0), 24' (2:0), 45+2' (3:0)

* Оформил покер.

** Оформил пента-трик.

После разгрома «Лейпцига» Холанн взлетел на 19-е место в списке бомбардиров Лиги чемпионов. На 33 гола норвежец потратил всего 25 матчей. Для сравнения его временный сосед Фернандо Морьентес те же 33 мяча забил в 93 играх. По средней результативности (1,32 гола за игру) Эрлинн уверенно лидирует в лиге, опережая Месси (0,79), ван Нистелроя (0,77) и Криштиану Роналду (0,77).

Отметку в 30 голов норвежец переступил в 22 года и 236 дней — на 116 дней раньше, чем другая молодая суперзвезда футбола — Кильян Мбаппе. Помимо них до 25-летия свои 30-е мячи в главном еврокубке забили Месси и Рауль. А вот лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду отметился юбилей только на 27-м году жизни.

Футболисты, которые раньше забили 30 голов в Лиге чемпионов

Игрок

Страна

Матч в день 30-го гола

Возраст в день 30-го гола

Матчи в ЛЧ

Голы в ЛЧ

Эрлинн Холанн

Норвегия

25-й

22 года 236 дней

25

33

Кильян Мбаппе

Франция

51-й

22 года 352 дня

61

40

Лионель Месси

Аргентина

48-й

23 года 131 день

163

129

Рауль

Испания

57-й

24 года 91 день

142

71

Карим Бензема

Франция

50-й

25 лет 106 дней

147

88

Томас Мюллер

Германия

69-й

26 лет 3 дня

140

53

Тьерри Анри

Франция

58-й

26 лет 206 дней

112

50

Неймар

Бразилия

49-й

26 лет 241 день

81

43

Криштиану Роналду

Португалия

74-й

26 лет 270 дней

183

140

Руд ван Нистелрой

Нидерланды

34-й

26 лет 296 дней

73

56

Эрлин Холанн
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