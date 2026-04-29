Холанн отреагировал на результативность в первом матче «ПСЖ» — «Бавария»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал высокую результативность в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (5:4). 25-летний норвежец отметил высокую результативность в этой встрече.

«Это футбол», — написал Холанн в соцсети Snapchat, прикрепив фотографию телевизора при счете 5:3.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».