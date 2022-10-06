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6 октября, 00:07

Холанн обошел Ривалдо и Суареса по забитым голам в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Дубль нападающего Эрлина Холанна помог «Манчестер Сити» переиграть «Копенгаген» (5:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Теперь на счету 22-летнего норвежца 28 голов в 22 матчах в главном еврокубковом турнире за карьеру. По этому показателю он опередил Ривалдо и Луиса Суареса.

Холанн сравнялся в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов с Райаном Гиггзом и Жан-Пьер Папеном. Однако первому, для того чтобы забить 28 голов, потребовалось 145 матчей, а второму — 37.

Эрлин Холанн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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