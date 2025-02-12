Холанн обошел Ибрагимовича по голам в Лиге чемпионов. Ему понадобилось всего 48 матчей

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).

24-летний норвежец достиг отметки в 49 голов в 48 матчах главного еврокубкового турнира. Он обошел по этому показателю Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, которые за карьеру забили по 48 мячей в ЛЧ, сыграв 100 и 124 матча соответственно.

Рекордсменом Лиги чемпионов по забитым голам является экс-форвард «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 140 голов.

Ответная игра пройдет в Мадриде 19 февраля. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в 1/8 финала с «Атлетико» или «Байером».