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12 февраля 2025, 06:58

Холанн обошел Ибрагимовича по голам в Лиге чемпионов. Ему понадобилось всего 48 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).

24-летний норвежец достиг отметки в 49 голов в 48 матчах главного еврокубкового турнира. Он обошел по этому показателю Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, которые за карьеру забили по 48 мячей в ЛЧ, сыграв 100 и 124 матча соответственно.

Рекордсменом Лиги чемпионов по забитым голам является экс-форвард «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 140 голов.

Ответная игра пройдет в Мадриде 19 февраля. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в 1/8 финала с «Атлетико» или «Байером».

Гол Джуда Беллингема в&nbsp;матче&nbsp;ЛЧ &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реала&raquo; (2:3).Невероятная развязка в матче «Сити» и «Реала». Команды Гвардиолы и Анчелотти снова устроили супер-шоу
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Златан Ибрагимович
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