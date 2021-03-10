Холанн не знает, что он кричал вратарю «Севильи» после второго гола

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн прокомментировал свою перепалку с вратарем «Севильи» Буну в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2). Форвард в начале второго тайма не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. Тот что-то прокричал Холанну, однако судья заставил повторить пенальти, поскольку Буну вышел далеко из ворот. Со второй попытки Холанн забил и оформил дубль.

«Я не забил, и Буну засмеялся. Затем я пробил второй раз и забил, и он уже не смеялся, — приводит слова Холанна журналист Алан Феехели в Twitter. — Когда он закричал на меня после первого пенальти, я подумал: «Я забью еще один гол». Понятия не имею, что он сказал мне, но я сказал то же самое. Не знаю, что это значит».

«Боруссия» прошла в четвертьфинал, выиграв по сумме двух встреч (3:2, 2:2).