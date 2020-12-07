Холанн не сыграет с «Зенитом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».

— Есть ли у кого-то проблемы со здоровьем?

— Будет отсутствовать целый ряд игроков. Холанн, Менье, Дилэйни, Аканджи, Рафаэл Геррейру, Дахуд, Морей.

— Насколько важно занять первое место в группе?

— Мы уже вышли из группы, сыграв вничью с «Лацио». Это важный шаг для нас. Мы всегда играем на победу. Во вторник мы тоже будем играть на победу. Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки.

Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Гоша Чернов)