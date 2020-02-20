Холанн, Ллорис, Лоди и Хатебур претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:38
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эрлин Холанн («Боруссия»), Юго Ллорис («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико») и Ханс Хатебур («Аталанта»?). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Who does your #POTW vote go to?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020
?? Renan Lodi
?? Erling Haaland
?? Hans Hateboer
?? Hugo Lloris @FTBSantander
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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