Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 19-летний форвард отметился дублем в первом матче 1/8 финала против «ПСЖ» (2:1).

Холанн стал первым в истории футболистом, вышедшим в одном розыгрыше Лиги чемпионов в составе двух разных клубов. В групповом турнире форвард играл за «Зальцбург». До этого сезона в турнире действовал запрет на выступления более чем за одну команду.

Всего у Холлана — 10 голов в 7 матчах Лиги чемпионов (8 мячей в 6 играх за «Зальцбург»). За немецкий клуб после перехода норвежец забил 11 голов в 7 матчах во всех турнирах.

Помимо Холанна, на награду претендовали Юго Ллорис («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико») и Ханс Хатебур («Аталанта»).