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Холанн хочет стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

05:57
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что хочет стать лучшим бомбардиром турнира. Норвежец оформил дубль и сравнялся по забитым голам с Робертом Левандовски — по 10.

— Я хочу быть первым в списке бомбардиров, — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна. — Что касается второго гола, я долго не думал — просто воспользовался моментом. Это такие моменты, ради которых вы работаете. Это фантастика!

Боруссия Д — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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