Холанн быстрее всех забил 25 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил два гола в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (4:0). 22-летний норвежец достиг отметки в 25 забитых мячей в главном еврокубковом турнире.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Холанну, чтобы забить 25 голов в Лиге чемпионов потребовалось 20 матч. Это рекорд турнира.

Ранее рекорд принадлежал Филиппо Индзаги и Рууда ван Нистелроя, которым потребовалось 30 матчей, чтобы забить 25 голов в Лиге чемпионов.