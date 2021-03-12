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Холанн назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

14:13
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, сообщается на официальном сайте УЕФА.

20-летний норвежец забил два гола в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2, первая игра — 2:2).

На звание лучшего игрока также претендовали хавбек «Порту» Сержиу Оливейра, полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.

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