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Холанд, Ди Мария, тер Штеген и Оршич претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

01:48
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эрлинг Холанд («РБ Зальцбург»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и Мислав Оршич («Динамо Зг»?). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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