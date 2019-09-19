Холанд, Ди Мария, тер Штеген и Оршич претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эрлинг Холанд («РБ Зальцбург»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и Мислав Оршич («Динамо Зг»?). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Which star performer gets your vote? ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур