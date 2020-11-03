Хофманн назвал преимущество «Боруссии» над «Шахтером»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» отметил, что его команда играет лучше на втором этаже. Он надеется, что удастся забить с углового.

— Мы анализировали наши физические данные и пришли к выводу, что рост позволяет нам играть уверенней на «втором этаже», и это дает нам некоторое преимущество, — цитирует пресс-служба УЕФА Хофманна. — Кроме того, за последние несколько недель нам удавалось забивать после подач с угловых. Игра покажет. Возможно, мы сможем забить таким образом и завтра.