Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Хофманн назвал преимущество «Боруссии» над «Шахтером»

07:38
Теги:

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» отметил, что его команда играет лучше на втором этаже. Он надеется, что удастся забить с углового.

— Мы анализировали наши физические данные и пришли к выводу, что рост позволяет нам играть уверенней на «втором этаже», и это дает нам некоторое преимущество, — цитирует пресс-служба УЕФА Хофманна. — Кроме того, за последние несколько недель нам удавалось забивать после подач с угловых. Игра покажет. Возможно, мы сможем забить таким образом и завтра.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029416--shakhtar-donetsk-vs-monchengladbach/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир