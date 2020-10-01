Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Локо» сыграет в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

– Ого, вот это группа! Хотя бы «Баварию» посмотрим. Хорошо, что разрешили 30% вместимости, будем доставать билеты, – заявил Баринов «СЭ». – Какие перспективы? Да «Химки» пусть обыграют!

Хотя, когда играешь с такими командами, просыпаются силы, которые берутся непонятно откуда. Я ведь был свидетелем нашей победы над «Баварией» в Мюнхене. Запомнилось на всю жизнь, как мы в Германии причесали грандов. Поэтому трудно говорить о перспективах. Буду болеть за все наши клубы, в еврокубках мы за Россию! (Сергей Федоров)