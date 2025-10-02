Футбол
Сегодня, 08:50

Хейлунн — о дубле с передач Де Брейне в матче со «Спортингом»: «Кевин — легенда футбола»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Спортингом» (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был фантастический вечер, и я благодарю за него своих товарищей по команде. Мы заработали первые очки в Лиге чемпионов, но впереди долгий путь, и надо продолжать в том же духе. Я поблагодарил Де Брейне за ассисты. Кевин — легенда этого вида спорта, и, когда мяч у него, я знаю, что с таким мастерством он всегда доставит его мне в лучшем виде», — сказал Хейлунн в эфире Sky Sport.

В матче с лиссанбонским клубом 22-летний датчанин отметился дублем с передач полузащитника Кевина Де Брейне.

В следующем туре Лиги чемпионов «Наполи» на выезде сыграет с ПСВ.

