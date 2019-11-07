Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Хеведес считает, что «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Ювентусом»

00:33
Теги:

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов. Немец выступал за туринский клуб в сезоне-2017/18.

— Я повстречал много друзей, но, разумеется, результатом мы очень расстроены. Мы довольно хорошо играли, создавали моменты, даже во втором тайме, — цитирует Хеведеса официальный сайт УЕФА. — Второй гол стал следствием индивидуального мастерства Дугласа Косты. Сегодня мы заслуживали большего, но порой в футболе так происходит. Порой побеждают индивидуальные качества игроков. Мы неплохо оборонялись. За «Юве» играют фантастические футболисты, и когда против тебя выходят люди с такими скоростью и мастерством, то невозможно отбивать абсолютно все атаки.

Мы старались обороняться очень плотно, сократив расстояние между линиями нашего построения. Но в итоге не добились того результата, которого должны были. Первый матч был совершенно другим. «Ювентус» постоянно давил, мы были под постоянным прессингом и играли в пять защитников. Сегодня у нас было четыре человека в обороне и больше вариантов для развития атаки. Поэтому «Ювентус» испытал сегодня больше проблем. У нас было несколько хороших контратак, в которых мы могли забить еще, но не сложилось.

Локомотив — Ювентус

Опрос

проголосовало: 2597
Все опросы
Выйдет ли «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027078/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир