Хеведес считает, что «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Ювентусом»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов. Немец выступал за туринский клуб в сезоне-2017/18.

— Я повстречал много друзей, но, разумеется, результатом мы очень расстроены. Мы довольно хорошо играли, создавали моменты, даже во втором тайме, — цитирует Хеведеса официальный сайт УЕФА. — Второй гол стал следствием индивидуального мастерства Дугласа Косты. Сегодня мы заслуживали большего, но порой в футболе так происходит. Порой побеждают индивидуальные качества игроков. Мы неплохо оборонялись. За «Юве» играют фантастические футболисты, и когда против тебя выходят люди с такими скоростью и мастерством, то невозможно отбивать абсолютно все атаки.

Мы старались обороняться очень плотно, сократив расстояние между линиями нашего построения. Но в итоге не добились того результата, которого должны были. Первый матч был совершенно другим. «Ювентус» постоянно давил, мы были под постоянным прессингом и играли в пять защитников. Сегодня у нас было четыре человека в обороне и больше вариантов для развития атаки. Поэтому «Ювентус» испытал сегодня больше проблем. У нас было несколько хороших контратак, в которых мы могли забить еще, но не сложилось.