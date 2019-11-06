Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес в преддверии матча его команды с «Ювентусом» в Лиге чемпионов дал интервью клубной пресс-службе, в котором в числе прочего отметил, что равнодушно относится к деньгам.

— Я не тот человек, которого заботят машины и часы, — сказал Хеведес. — Не хочу, чтобы люди смотрели на меня через призму дорогих вещей и не считаю, что моя личность станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду. При этом я не критикую тех, кому все это нравится. Просто не считаю дорогие вещи выражением своей личности. Я так воспитан.

Мне нравится тратить на семью, путешествия и благотворительность. На последнюю отдаю пять процентов от зарплаты.

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