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Хеведес — об отношении к деньгам: «Моя личность не станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду»

10:50
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес в преддверии матча его команды с «Ювентусом» в Лиге чемпионов дал интервью клубной пресс-службе, в котором в числе прочего отметил, что равнодушно относится к деньгам.

— Я не тот человек, которого заботят машины и часы, — сказал Хеведес. — Не хочу, чтобы люди смотрели на меня через призму дорогих вещей и не считаю, что моя личность станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду. При этом я не критикую тех, кому все это нравится. Просто не считаю дорогие вещи выражением своей личности. Я так воспитан.

Мне нравится тратить на семью, путешествия и благотворительность. На последнюю отдаю пять процентов от зарплаты.

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21280

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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