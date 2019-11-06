Хеведес назвал трех самых талантливых футболистов Германии

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес в преддверии матча его команды с «Ювентусом» в Лиге чемпионов дал интервью клубной пресс-службе, в котором в числе прочего отметил, что рад серьезной конкуренции в бундеслиге.

— Три самых талантливых футболистов Германии на данный момент? — Лерой Сане — уже большая звезда. Серж Гнабри из «Баварии», а также Никлас Зюле, который сейчас травмирован. Он может стать одним из лучших защитников мира.

— Я счастлив, что таблица бундеслиги выглядит именно так. В последние годы первой всегда была «Бавария», которая сейчас обновила состав и пока ищет себя. Мне больше нравится, когда в чемпионате напряжение — это интересно и фанатам. Средний уровень бундеслиги высокий, поэтому все могут обыграть всех.

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