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Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо»

22:49
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«Манчестер Сити» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл загребское «Динамо» со счетом 4:1.

Хет-трик на счету Габриэля Жезуса, еще один гол забил Фил Фоуден. Хозяева ответили точным ударом Дани Ольмо.

Английский клуб с 14 очками вышел в плей-офф с первого места группы C, хорваты с 5 очками замкнули группу. Со второго места в следующий раунд Лиги чемпионов вышла «Аталанта», обыгравшая в последнем туре «Шахтер» (3:0).

Лига чемпионов
Группа C

«Динамо З» (Хорватия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:4 (1:1)
Голы: Ольмо, 10 (1:0). Габриэл Жезус, 34 (1:1). Габриэл Жезус, 50 (1:2). Габриэл Жезус, 54 (1:3). Фоуден, 84 (1:4).
«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже, Гояк (Маер, 81), Моро, Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович, Оршич (Хайрович, 81).
«Манчестер Сити» (Англия): Браво, Жоау Канселу, Гарсия, Отаменди (Хэрвуд-Беллис, 82), Менди, Фоуден, Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Махрез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66), Бернарду Силва.
Предупреждение: Адеми, 35.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
11 декабря. Загреб. Стадион «Максимир».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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