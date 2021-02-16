Хесус Навас вернулся в общую группу перед матчем с «Боруссией»

Защитник «Севильи» Хесус Навас перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» вернулся к тренировкам в общей группе, сообщил 16 февраля главный тренер команды Хулен Лопетеги. При этом он не уточнил, выйдет ли футболист на поле.

«Он тренировался сегодня в общей группе и доступен к услугам тренерского штаба. Завтра увидим», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Матч «Севилья» — «Боруссия» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.