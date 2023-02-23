Хенрикс: «После перерыва «Лейпциг» мог добиться и лучшего в матче с «Сити»

Защитник «Лейпцига» Беньямин Хенрикс прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме нам еще повезло с его результатом, но после перерыва мы могли добиться и лучшего. Мы были смелее после перерыва, а благодаря этому можно справляться даже с «Сити». В перерыве нам сказали спокойнее обращаться с мячом. Мы предложили сопернику справляться с хорошими рывками за спины защитникам.

Чрезвычайно горько от того, что я упустил свой шанс. Воспоминания о таких моментах и дома потом не отпускают. Меня ждет бессонная ночь - я должен был забить или, по крайней мере, помочь сравнять счет»?, — цитирует пресс-служба УЕФА Хенрикса.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.