Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что это лишь полдела. Также по его мнению, важно, что команда не пропустила на выезде.

«Это был важный матч для нас. Мы довольны своей игрой. Важно, что мы забили и при этом не пропустили. На протяжении всего матча мы хорошо прессинговали и были опасны впереди. Игра нам удалась, и мы победили, но мы сделали лишь полдела.

Конечно, обидно, что мы не смогли реализовать все свои моменты, но мы продолжали искать шанса у чужих ворот и в итоге были вознаграждены за свои усилия. Мы должны быть довольны этим результатом, потому что «Лейпциг» — очень хорошая команда. Наши нападающие активно играли весь матч и в итоге забили два гола", — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.