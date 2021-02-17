Хендерсон — о победе над «Лейпцигом»: «Ливерпуль» сделал лишь полдела"
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что это лишь полдела. Также по его мнению, важно, что команда не пропустила на выезде.
«Это был важный матч для нас. Мы довольны своей игрой. Важно, что мы забили и при этом не пропустили. На протяжении всего матча мы хорошо прессинговали и были опасны впереди. Игра нам удалась, и мы победили, но мы сделали лишь полдела.
Конечно, обидно, что мы не смогли реализовать все свои моменты, но мы продолжали искать шанса у чужих ворот и в итоге были вознаграждены за свои усилия. Мы должны быть довольны этим результатом, потому что «Лейпциг» — очень хорошая команда. Наши нападающие активно играли весь матч и в итоге забили два гола", — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.
Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029475--leipzig-vs-liverpool/
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