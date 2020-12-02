Хендерсон: «Ливерпуль» выстрадал три очка в матче с «Аяксом»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Аяксом» в Лиге чемпионов (1:0) отметил, что игра получилась тяжелой. Также он добавил, что рад первому месту в группе.

— Это был очень трудный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсон. — Но мы знали, что именно таким он и будет. Считаю, что ребята сыграли превосходно, они выкладывались на протяжении всех 90 минут и заслужили победу.

Мы выстрадали эти три очка. Молодые игроки отлично справились. Неко отлично подал, и Кертис здорово замкнул на дальней штанге. Учитывая все наши травмы, приятно, что выиграли группу. Это дает нам возможность предоставить отдых одному или двум игрокам, сыгравшим много матчей.