Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал остановку матча 6-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» из-за расистских высказываний судьи.

«Это неприемлемо. Уважение командам за ту позицию, что они проявили, показав, что никто не будет мириться с расизмом. Я надеюсь, что эта ситуация будет тщательно расследована», — написал Хэмилтон в Instagram.

8 декабря во время матча «ПСЖ» — «Истанбул» румынский резервный судья назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем». Обе команды в знак протеста покинули поле. Встречу перенесли на среду, 9 декабря. На игру была назначена новая бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.