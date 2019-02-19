Хедира пропустит матч с "Атлетико" из-за проблем с сердцем

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" из-за проблем с сердцем, сообщает Football Italia.

Отмечается, что у немецкого футболиста проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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