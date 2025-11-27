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27 ноября 2025, 11:48

Хайкина признали лучшим в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Никита Хайкин.
Фото AFP

25 ноября, во вторник, «Буде-Глимт» уступил «Ювентусу» (2:3) на своем поле в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Всю встречу в составе норвежцев провел 30-летний российский голкипер Никита Хайкин. Итальянские спортивные СМИ высоко оценили игру вратаря.

Издание Tuttosport поставило ему оценку 7,5 — это самый высокий балл среди футболистов хозяев: «Трижды потрясающе проявил себя в дуэлях с Консейсау, был внимателен при ударе головой Аджича. Проявил себя против Йылдыза, но все-таки чудеса — это удел волшебников».

Corriere dello Sport оценила Хайкина на 7,0 — тоже наивысшая оценка среди игроков «Буде- Глимт»: «Удержал команду на плаву благодаря спасениям в эпизодах с Консейсау (трижды), Аджичем и Йылдызом. Объективно не имел шансов справиться с ударами Опенда и Давида».

La Gazzetta dello Sport поставила Никите 6,0: «В игре кулаком на опережение успевал везде: при навесах с флангов, угловых и забросах из глубины поля. Но потом на поле появился Йылдыз, и вечер голкипера превратился в фильм ужасов, хотя его вины в пропущенных голах нет».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Буде-Глимт» проведет 10 декабря в гостях с дортмундской «Боруссией».

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Никита Хайкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Ювентус
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