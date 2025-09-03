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3 сентября 2025, 22:20

Хайкин включен в заявку «Буде-Глимт» на общий этап Лиги чемпионов

Никита Хайкин.
Фото Global Look Press

Российский вратарь Никита Хайкин попал в заявку «Буде-Глимт» на общий этап Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

30-летний футболист является основным голкипером норвежской команды. Он принял участие в обоих матчах четвертого отборочного раунда ЛЧ-2025/26 против «Штурма» (5:0; 1:2).

В общем этапе Лиги чемпионов «Буде-Глимт» сыграет с пражской «Славией» (17 сентября, на выезде), «Тоттенхэмом» (30 сентября, дома), «Галатасараем» (22 октября, на выезде), «Монако» (4 ноября, дома), «Ювентусом» (25 ноября, дома), дортмундской «Боруссией» (10 декабря, на выезде), «Манчестер Сити» (20 января, дома) и «Атлетико» (28 января, на выезде).

«Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в основную сетку Лиги чемпионов.

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2025/26.Итоги жеребьевки Лиги чемпионов: «Реал» летит в Казахстан, Сафонов и «ПСЖ» — к «Барселоне», Головин против «Манчестер Сити» и Хайкина
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Никита Хайкин
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ФК Буде-Глимт
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