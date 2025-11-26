Хайкин установил рекорд по количеству сейвов за матч среди российских вратарей в ЛЧ

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sports.

30-летний вратарь совершил 12 сейвов в матче 5-го тура с «Ювентусом» (2:3). По девять ударов в створ ворот отбивали Игорь Акинфеев в матче ЦСКА против «Гамбурга» в 2006 году и Сергей Рыжиков в матче между «Рубином» и «Барселоной» в 2009-м.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2023 года. В этом сезоне на его счету 34 матча во всех турнирах, 12 из которых он отыграл на ноль.